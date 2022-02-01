Жители Оби пожаловались на нехватку автобусов из-за заболевших водителей

В городе Обь люди пожаловались на трудную ситуацию с транспортом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Обь люди пожаловались на трудную ситуацию с транспортом. Сибиряки утверждают, что стоят на остановках по часу и не могут уехать из одного микрорайона в другой.

— Что творится с транспортом? Вчера с 13:00 до 14:00 стоял на остановке, за это время одна маршрутка проехала в микрорайон «Геодезия». Еще две маршрутки прошли мимо. Час стоял, чтобы уехать в город, — написали местные жители в паблике Вконтакте «Обчане НСО».

Ответили сибирякам в региональном минтрансе. Там пояснили, что сейчас у местных перевозчиков из-за эпидемиологической ситуации возникли кадровые проблемы:

— В настоящее время перевозчик имеет проблему дефицита квалифицированных кадров (водитель автобуса), в связи с эпидемиологической ситуацией большая часть водителей находится на больничном. Также поступило множество отказов от вакцинирования (увольнения), — пояснили сибирякам в ведомстве. — Сообщаем, что имеется альтернативный транспорт для связи микрорайона Геодезия и микрорайона Городок: муниципальный транспорт маршрут №1, №2. А также маршрут №122 «Степная (г.Обь) — м. пл. Маркса (г. Новосибирск)».

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