Новосибирец пырнул ножом соседа, попросившего его перестать шуметь

На напавшего постоянно жалуются в полицию.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Первомайском районе Новосибирска в доме на улице Твардовского, 22/5 конфликт между соседями закончился поножовщиной. Случилось ЧП вечером 31 января: мужчина дважды ударил ножом своего соседа, который попросил его соблюдать тишину.
— Как я поняла, конфликт произошел из-за того, что этот дебошир уже не первый раз орет, блажит, долбит по стенам, батареям, — рассказала подписчица паблика ВКонтакте «Подслушано Первомайка».
Также подписчики уверяют, что напавший находился в неадекватном состоянии. И что на него много жалоб от других жителей дома. И в этот раз также вызвали полицию.
— Ночью поступало сообщение в полицию, сотрудники выехали на место. Все участники конфликта установлены, опрошены. Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали КП-Новосибирск в региональном МВД.
Однако в соцсетях местные жители написали, что утром мужчина уже вернулся из участка домой и продолжает нарушать их покой.
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