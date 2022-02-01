Сотрудницу полиции окружила толпа около новосибирского миграционного центра

Сотрудницу полиции около отдела по вопросам миграции Ленинского района окружила толпа мигрантов. Фото: "Ленинский район. Новосибирск"

В Новосибирске сотрудницу полиции около отдела по вопросам миграции Ленинского района окружила толпа мигрантов. Между ними началась громкая перепалка, которую заметили прохожие и написали об этом в соцсетях.

— На улице Костычева, 14, у миграционного центра толпа людей ринулась на одну сотрудницу в полицейской форме, — написали очевидцы в паблике «Ленинский район.Новосибирск».

В МВД КП-Новосибирск пояснили, что до серьезного конфликта там дело не дошло и в полицию по данному факту заявления не поступало.

— У иностранных граждан, прибывших в отдел по вопросам миграции, были просрочены патенты на работу — разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории России, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. — Сотрудниками отдела по вопросам миграции в отношении граждан составлены 20 протоколов по ст.18.20 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента».

Та самая сотрудница ОВМ проинформировала мигрантов о сложившейся у них проблеме, организовала очередность и оформила всем нужные документы.

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