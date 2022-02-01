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Происшествия1 февраля 2022 17:36

Жителю Новосибирской области грозит 6 лет тюрьмы за кражу двух кастрюль

Наворовал мужчина на 1,5 тысячи рублей
Надежда КАСЬЯНОВА
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Ущерб за кражу составил 1,5 тысячи рублей.

Ущерб за кражу составил 1,5 тысячи рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Карасук Новосибирской области произошла курьезная кража. Там ранее судимый 54-летний мужчина украл две алюминиевые кастрюли. В субботу, 29 января, он взлом дверь в жилой дом и вынес оттуда посуду на 1,5 тысячи рублей.

— На мужчину завели уголовное дело по статье 158 УК РФ за кражу, а также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказали в областном МВД.

Обвиняемого могут посадить на 6 лет — таков максимальный срок по статье, а также могут оштрафовать на 80 тысяч рублей.

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