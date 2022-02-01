Мужчину, пырнувшего ножом пенсионера в новосибирском автобусе, отправили в колонию

Условно-досрочно освободиться обвиняемый не сможет. Фото: кадр из видео

Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к 4 годам колонии строгого режима мужчину, который ударил ножом в шею пенсионера в автобусе. Напомним, произошло ЧП 31 июля 2021 года в автобусе №95. Обвиняемый без видимых причин ударил сидящего за ним 71-летнего дедушку ножом в шею, а потом сбежал. Позже стало известно, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Его обвиняли по статье 213 УК РФ в хулиганстве с применением оружия.

— Обвиняемого приговорили к 4 годам колонии строго режима, без возможности условно-досрочного освобождения. Также к его сроку добавили еще 15 дней, который подсудимый не отбыл от последнего срока, — рассказали в суде.

Кроме того, обвиняемый еще должен выплыть потерпевшему в размере 200 тысяч рублей за моральный ущерб.

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