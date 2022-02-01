В Новосибирске на реорганизации соццентров сэкономили 76 миллионов рублей

После реорганизации социальных центров бюджету удалось сэкономить 76 миллионов рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске после реорганизации социальных центров бюджету удалось сэкономить 76 миллионов рублей. За 21 год в городе 14 отдельных организаций совместили в три крупных центра.

— Три учреждения по работе с пожилыми людьми-инвалидами, восемь центров соцобслуживания по районам и три центра по работе с семьями и детьми были реорганизованы путем слияния в три городских центра, — пояснил заммэра Новосибирска Валерий Шварцкопп на аппаратном совещании 1 февраля.

Такие меры позволили не только сэкономить деньги, но и увеличить объем оказанной людям помощи. Так, количество предоставляемых горожанам услуг достигло 130 тысяч. В этом году его планируется увеличить до 200 тысяч.

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