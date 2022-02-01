Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
-20°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье1 февраля 2022 15:24

В Новосибирской области сократили срок карантина для пациентов с коронавирусом и контактных

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре
Надежда КАСЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Карантин не распространяется на вакцинированных и переболевших коронавирусом.

Карантин не распространяется на вакцинированных и переболевших коронавирусом.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске уменьшился срок карантина для тех, кто контактировал с больными коронавирусом с 14 до 7 дней. Информацию об этом подтвердили в Роспотребнадзоре.

— Во время карантина нельзя покидать место жительства, посещать учебу и работу. За больничным листом лучше обратиться на горячую линию. Также, чтобы не заразить членов семьи следует носить маску, использовать индивидуальную посуду и регулярно проветривать помещение, — посоветовал портал стопкоронавирус.

Но карантин касается не всех. Например, на самоизоляцию не уходят люди, прошедшие полный курс вакцинации в течение последних шести месяцев и те, кто переболел коронавирусом в последние полгода.

Напомним, что в в регионе школьники ушли на карантин с 31 января. Очно занятия будут проходить только с выпускным 11 классом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карантин в школах Новосибирска с 31 января 2022 года: губернатор сделал заявление

Губернатор объявил карантин в школах Новосибирска с 31 января 2022 года (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.