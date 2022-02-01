В Новосибирской области сократили срок карантина для пациентов с коронавирусом и контактных

Карантин не распространяется на вакцинированных и переболевших коронавирусом. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске уменьшился срок карантина для тех, кто контактировал с больными коронавирусом с 14 до 7 дней. Информацию об этом подтвердили в Роспотребнадзоре.

— Во время карантина нельзя покидать место жительства, посещать учебу и работу. За больничным листом лучше обратиться на горячую линию. Также, чтобы не заразить членов семьи следует носить маску, использовать индивидуальную посуду и регулярно проветривать помещение, — посоветовал портал стопкоронавирус.

Но карантин касается не всех. Например, на самоизоляцию не уходят люди, прошедшие полный курс вакцинации в течение последних шести месяцев и те, кто переболел коронавирусом в последние полгода.

Напомним, что в в регионе школьники ушли на карантин с 31 января. Очно занятия будут проходить только с выпускным 11 классом.

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