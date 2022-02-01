В Новосибирске экс-росгвардейца отправили в колонию за смертельное ДТП

Иномарка на высокой скорости врезалась в припаркованный автомобиль Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске вынесли приговор 35-летнему экс-Росгвардейцу, который нетрезвым развозил гостей со свадьбы. Обернулась такая беспечность настоящей трагедией: сибиряк устроил на дороге смертельное ДТП.

Случилось все еще 29 августа 2020 года. Мужчина приехал гостем на свадьбу, изрядно выпил и отправился спать в свой автомобиль. Ночью его разбудили двое гостей, которые никак не могли вызвать такси в загородный дом. Мужчина согласился подвезти их до города на своей иномарке Honda Accord.

По данным ГИБДД, возле дома по улице Новоуральской водитель потерял управление, иномарку занесло и она врезалась в припаркованный автомобиль, а затем в дверь подъезда. Водитель и ехавшие с ним супруги на заднем сиденье получили множественные переломы и тяжелые травмы, от которых мужчина-пассажир скончался в больнице.

— Обвиняемый полностью признал вину, предлагал родственникам миллион рублей в счет компенсации морального вреда. Отец и вдова погибшего отказались. Суд назначил обвиняемому 6 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года. Вдове присудили 1,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда, отцу погибшего водитель должен выплатить 1 миллион рублей, — сообщила помощник прокурора Калининского района Анна Медведева.

Суд учел состояния здоровья подсудимого — тот не оправился от травмы позвоночника. Ранее мужчина не был судим, также у него остался маленький ребенок. Представители потерпевших сообщили на суде, что ранее мужчина служил в "Росгвардии". У вдовы погибшего пассажира также осталась 5-летняя дочь.

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