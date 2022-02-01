В Новосибирск к концу недели придет похолодание до -17 градусов

Новосибирцев к концу недели ожидает ощутимое похолодание. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Новосибирцев к концу недели ожидает ощутимое похолодание. По прогнозам синоптиков, температура воздуха может опуститься вплоть до -17 градусов.

— Уже в четверг, 3 февраля, в Новосибирской области ночью может похолодать до -14 градусов, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — Более ощутимые холода ожидают сибиряков в пятницу, 4 февраля. Ночью температура воздуха опустится до -16 градусов. В пригороде возможно похолодание до -22 градусов. Днем в среднем за оба дня температура воздуха будет удерживаться на отметке в -8…-10 градусов.

Аналогичный прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс.Погода. Они обещают новосибирцам также достаточно прохладные выходные. В субботу 5 февраля и воскресенье 6 февраля температура воздуха ночами будет опускаться до -14…-17 градусов.

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