Новолуние в Новосибирске 1 февраля 2022 года: астролог рассказала, как оно повлияет на людей

Астрологи считают, что новолуние 1 февраля лучшее время, чтобы прислушаться к себе и оценить себя по действиям, а не поступкам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новолуние в Новосибирске 1 февраля 2022 года принесет может дать возможность сибирякам как следует заняться своей жизнью. Астрологи считают, что в это время людям необходимо прислушаться к себе и к своему внутреннему ритму, чтобы в дальнейшем четко организовать все свои действия и задачи.

— В это новолуние Водолеем управляют Уран — планета обновления и Сатурн — планета кармы. Само новолуние будет в соединении с Сатурном, что, несомненно, акцентирует его роль: ограничение, структурирование, целеустремленность. А Уран будет ориентировать на будущее и прогресс. Сатурн — строгий начальник, который напомнит обо всех невыученных уроках, а стационарные Меркурий и Венера подскажут персональные темы для повторения для каждого индивидуально, — рассказала КП-Новосибирск астролог Елена Альмах.

Также астрологи напоминают сибирякам быть внимательными, чтобы не упустить новые возможности реализовать себя. А чтобы узнать, что именно приготовило новолуние для каждого человека персонально, необходимо будет выяснить, в какой дом лично для него попадает петля Меркурия и Венеры. Это можно посчитать только по точному времени и месту рождения.

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