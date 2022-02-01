Что их могло так взбесить? Кинологи прокомментировали нападение бульдогов на заводчицу в Тогучине

Женщина разводит собак 10 лет. Фото: соцсети.

Тренер-кинолог Алена Плахотина прокомментировала трагедию, произошедшую с заводчицей в Тогучине. Напомним, четверо псов растерзали 54-летнюю Ларису: у нее откушен нос, погрызаны горло, челюсть и грудь.

Алена Плахотина предположила, почему американские бульдоги могли наброситься на хозяйку.

- При нормальном хорошем воспитании эта порода - не агрессивная. Если собака домашняя и живет не в частном секторе в будке, а дома, грубо говоря, с тобой на диване, то это абсолютно ласковое создание. У них нет гена агрессии к человеку. Да, их использовали в боях, но между собаками. Поэтому либо в воспитании что-то не так было, либо имеет место генетическое нарушение, потому что вяжут сейчас кого попало и как попало. Просто так собака никогда не бросится. Должна быть какая-то причина. Например, пес может агрессивно отреагировать на пьяного хозяина или еще на что-то, - считает Алена Плахотина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она кричала: «Помогите!»: озверевшие бульдоги растерзали заводчицу под Новосибирском

За жизнь хозяйки бойцовских собак борются врачи, женщина находится в реанимации (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.