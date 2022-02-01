Новосибирские театры начали переносить спектакли из-за коронавируса

Театры переносят свои постановки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске в последние недели складывается тяжелая эпидемиологическая обстановка. С каждым днем растет количество заболевающих коронавирусом людей. Власти уже подумывают о том, чтобы ввести в регионе дополнительные ограничения. А некоторые театры уже начали переносить свои постановки.

— Уважаемые зрители! В связи с осложнением эпидемиологической ситуации мы вынуждены внести изменения в работу театра, — сообщили в театре «Красный факел».

Так, 10 постановок, запланированных в театре на февраль, были перенесены на апрель. Билеты на перенесенные спектакли будут действительны с сохранением мест.

В Музкомедии же из-за болезни одного из артистов было решено отменить постановку.

— В связи с болезнью артиста 3 февраля 2022 года будет отменен спектакль «Дуброffский». Администрация Новосибирского музыкального театра приносит свои извинения, — сообщили в театре. — Возврат полной стоимости билетов осуществляется по месту их приобретения до начала мероприятия.

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