В Новосибирской области первые 272 подростка получили вакцину от короновируса

Пока детей прививают в поликлиниках, но скоро это будут делать прямо в школах. Фото: Минздрав НСО.

В Новосибирской области стартовала кампания по вакцинации подростков с 12 лет. К 1 февраля привили 272 школьника. Дети приходили в поликлинику с родителями.

- У нас ребенок занимается спортом, она постоянно находится в разъездах. Мы не хотим рисковать в ситуациях, когда она будет выезжать в другие города, в другие республики, - говорит Александр, который привел на вакцинацинацию 12-летнюю дочку.

Медики подчеркивают, вакцинация подростков 12-17 лет проводится только по заявлению родителей, кроме того нужно подписать информированное согласие. Ребенок старше 15 лет может сделать это сам.

- Все дети, которые получили вакцину, наблюдаются, пока каких-то осложнений у детей мы не фиксировали, – говорит замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Сейчас детей прививают в поликлиниках, но в планах открыть прививочные кабинеты и в школах. Там уже заранее составляют списки детей, чьи родители согласны на вакцинацию. Опрос ведется через школьные чаты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новосибирская область получила первую пробную партию подростковой вакцины Гам-КОВИД-Вак-М («Спутник М») на прошлой неделе – 1 440 комплектов. Препарат распределили в 30 детских поликлиник – 19 новосибирских и 11 районных. За первые два дня привили 272 ребенка. В Новосибирской области около 170 тысяч жителей в возрасте 12-17 лет

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