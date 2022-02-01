У 40% больных ОРВИ в Бердске вывили коронавирус

В Бердске от ковида вакцинировано всего 30% людей пожилого возраста. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бердске на конец прошлой недели среди заболевших ОРВИ у 40% был положительный тест на ковид. Об этом на аппаратном совещании сообщила глава ЦГБ города Елена Тоцкая.

— Сложившуюся эпидемиологическую ситуацию можно назвать тяжелой. Только за выходные было 1463 вызова, и половина из них была обслужена на дому. Это все, что сейчас позволяет врачебный ресурс, — рассказала глава ЦГБ Бердска Елена Тоцкая.

По мнению Тоцкой, в первую очередь высокая заболеваемость коронавирусом связана с тем, что в Бердске низкие темпы вакцинации. Например, только 30% пожилого населения города привиты.

Напомним, что Елена Тоцкая вступила в должность главврача ЦГБ Бердска 27 января. До этого она работала в НИИТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Назначен новый главврач в городской больнице Бердска

Елена Тоцкая возглавила медучреждение (подробнее)

Главврача ЦГБ Бердска Аллу Дробинскую сняли с поста

Об этом стало известно в четверг, 27 января (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.