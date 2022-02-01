У 40% больных ОРВИ в Бердске вывили коронавирус

В Бердске от ковида вакцинировано всего 30% людей пожилого возраста.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бердске на конец прошлой недели среди заболевших ОРВИ у 40% был положительный тест на ковид. Об этом на аппаратном совещании сообщила глава ЦГБ города Елена Тоцкая.
— Сложившуюся эпидемиологическую ситуацию можно назвать тяжелой. Только за выходные было 1463 вызова, и половина из них была обслужена на дому. Это все, что сейчас позволяет врачебный ресурс, — рассказала глава ЦГБ Бердска Елена Тоцкая.
По мнению Тоцкой, в первую очередь высокая заболеваемость коронавирусом связана с тем, что в Бердске низкие темпы вакцинации. Например, только 30% пожилого населения города привиты.
Напомним, что Елена Тоцкая вступила в должность главврача ЦГБ Бердска 27 января. До этого она работала в НИИТО.
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