Новосибирские зоозащитники нашли хозяев собаки, брошенной умирать на морозе

Новосибирцы выяснили, кто хозяин собаки, брошенной умирать на морозе. Фото: "АСТ-54"
Новосибирские зоозащитники выяснили, кто хозяин собаки, брошенной умирать на морозе на МЖК. Напомним, замерзшее насмерть животное прохожие нашли привязанным к столбу в районе жилмассива Восточный.
Волонтеры сразу же стали искать хозяев собаки и им удалось кое-что выяснить.
— После разговоров со всеми, кто мог что-то об этом знать, мне удалось выяснить, кто может быть хозяином этой собаки, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Наталья. — Я уже написала заявление в полицию.
Рассказывать что-то большее о личности хозяев волонтер отказалась, поскольку опасается, что лишними слухами их можно спугнуть. Сейчас в этом уже будут разбираться правоохранители. Труп животного был направлен на экспертизу.
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