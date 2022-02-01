Андрей Травников проконтролировал организацию работы первичного звена здравоохранения при кратном росте звонков в Единую регистратуру

Нагрузка на колл-центры выросла в 11 раз. Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил работу первичного звена здравоохранения в регионе. Сейчас эту систему мобилизуют для борьбы с новой волной коронавируса. В первую очередь усилены направления, нагрузка на которые уже сильно возросла. В частности — колл-центры.

Так, нагрузка на единую регистратуру Новосибирской области выросла в 11 раз: за минувший понедельник операторы колл-центров приняли и отработали 55 тысяч вызовов. Продолжает прием звонков робот Николай, количество операторов увеличили до 210. Чтобы усилить службу, не только организовали дополнительные колл-центры и включили в систему операторов из 60 поликлиник всего региона.

Выросла нагрузка и на поликлиники. В рамках мобилизации сейчас более тысячи специалистов готовы выйти для усиления коллективов любого медучреждения.

— Минздрав региона провел усиление студентами медицинского вуза, медкафедры НГУ, нашего медколледжа, вывели студентов и из других вузов для усиления колл-центров, перераспределили сотрудников учреждений здравоохранения, которые не работают по ковидному профилю и занимались плановой специализированной помощью, — перечислила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

Усиление работы первичного звена коснулось также транспортного вопроса. Около 150 автомобилей такси было привлечено для помощи врачам. Позже власти приняли решение увеличить это количество в два раза — до трехсот машин.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в связи с ситуацией с коронавирусом в регионе минздрав порекомендовал поликлиникам перенести плановую помощь, профосмотры и диспансеризацию на период после 1 марта.

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