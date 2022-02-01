ФАС нашли нарушения при закупке на 347 миллионов рублей по нацпроекту в Новосибирской области

При закупке медоборудования был нарушен Закон о контрактной системе. Фото: Василий Вахрин

ФАС нашла нарушения закона о контрактной системе при закупке оборудования по нацпроекту «Здравоохранение» в Новосибирской области. Речь идет о томографах и ультразвуковых аппаратах для исследования болезней сердца и сосудов. Всего оборудование стоит более 347 миллионов рублей.

— Причиной нарушения стали указанные в документах об аукционе допхарактеристи к товару, не предусмотренные позициями каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, — рассказали в региональном УФАС.

Для нацпроекта должны были закупить конкретное медоборудование, но во время проверки выяснилось, что оно не совсем то, которое должно быть. Теперь в документы аукциона внесут правки, а также продлят сроки подачи заявок на участие в закупках.

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