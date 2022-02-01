В Новосибирской области на двух полицейских завели дело из-за незаконной охоты

Сейчас на косуль охотится запрещено законом.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области двух полицейских поймали на незаконной охоте на косуль. На них завели уголовное дело по статье 258 УК РФ за браконьерство по предварительному сговору.
— Днем 30 января в дежурную часть поступило сообщение, что около автодороги в Венгеровском районе Новосибирской области нашли шкуры косуль, — сообщили в региональном МВД.
В ходе расследования задержали двух полицейских 29 и 37 лет. У обвиняемых изъяли мясо убитых животных и экипировку.
Напомним, что недавно на Новосибирском водохранилище задержали трех мужчин за незаконную рыбалку. Всего они выловили 159 рыбин и нанесли ущерб окружающей среде на 330 тысяч рублей.
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