В Новосибирской области на двух полицейских завели дело из-за незаконной охоты

Сейчас на косуль охотится запрещено законом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области двух полицейских поймали на незаконной охоте на косуль. На них завели уголовное дело по статье 258 УК РФ за браконьерство по предварительному сговору.

— Днем 30 января в дежурную часть поступило сообщение, что около автодороги в Венгеровском районе Новосибирской области нашли шкуры косуль, — сообщили в региональном МВД.

В ходе расследования задержали двух полицейских 29 и 37 лет. У обвиняемых изъяли мясо убитых животных и экипировку.

Напомним, что недавно на Новосибирском водохранилище задержали трех мужчин за незаконную рыбалку. Всего они выловили 159 рыбин и нанесли ущерб окружающей среде на 330 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области трое мужчин незаконно порыбачили на 330 тысяч рублей

Всего мужчины поймали 159 рыбин (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.