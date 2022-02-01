Сибиряка, до смерти забившего возлюбленную битой, отправили в колонию на 9 лет

Мужчину отправили в колонию на 9 лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирской области оставили в силе приговор 44-летнему мужчине, до смерти забившем свою возлюбленную битой. Сначала сибиряк попытался скрыть следы преступления, настаивая на своей невиновности, а потом обжаловать уже вынесенный судом приговор.

— Вечером 16 сентября 2020 года мужчина и его сожительница вместе выпивали. В какой-то момент посиделки переросли в ссору, в ходе которой сибиряк не меньше 25 раз ударил женщину самодельной битой по голове и телу, — рассказали в областной прокуратуре. — Проснувшись утром, мужчина обнаружил сожительницу мертвой. Чтобы скрыть следы преступления, он смыл видимые следы крови, спрятал биту, тело потерпевшей засыпал ворохом одежды и уехал из дома.

Обнаружили тело женщины коллеги, заметившие, что ее долго нет на работе. А мужчину через два дня задержала полиция. Правоохранителям он рассказал свою версию событий: якобы во время ссоры он только два раза ударил сибирячку битой в плечо, а потом ушел из дома. Вернувшись, обнаружил ее лежащей на полу, а уже утром на следующий день увидел, что она мертва, испугался и сбежал.

Однако эту версию опровергнул судмедэксперт. Мужчину признали виновным в убийстве по статье 105 УК РФ и приговорили к 9 годам колонии общего режима. Сибиряк попытался обжаловать решение, но суд оставил его без изменений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.