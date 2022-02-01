В Новосибирске прокуратура начала проверку после гибели рабочего на четвертом мосту

Мужчина скончался на месте ЧП. Фото: Следком 54
Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на стройке четвертого моста через Обь в Новосибирске. Напомним, мужчина сорвался вниз с 60-метровой высоты во вторник, 1 февраля.
— Прокуратура проверит соблюдение правил безопасности при проведении работ и требований законодательства в сфере охраны труда в НТУ ООО «ПФ «ВИС», осуществляющим строительство моста, — рассказали в ведомстве.
Напомним, Следственное управление СК РФ по Новосибирской области также организовало проверку по факту гибели 45-летнего рабочего.
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