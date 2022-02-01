Пять женщин попали в больницу после аварии с маршруткой в Новосибирске

В аварии пострадали пять женщин. Фото: Управление ГИБДД по Новосибирской области

Стали известны подробности ДТП с маршруткой и микроавтобусом на Вокзальной магистрали в Новосибирске. Напомним, авария произошла вечером 31 января на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова. Маршрутка столкнулась с автомобилем «Тойота Хайс» под управлением 27-летнего парня.

Водители в аварии не пострадали, но травмы получили пять пассажирок маршрутки.

— В результате данного ДТП пострадали пассажиры автомобиля ГАЗ женщины 1970, 1984,1975,1996,1998 года рождения, которые с различными травмами были доставлены в лечебное учреждение, — уточнили в Управлении ГИБДД по Новосибирской области.

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