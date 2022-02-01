В Новосибирске следователи начали проверку после гибели рабочего на стройке четвертого моста

Рабочий сорвался с 60-метровой высоты вниз. Фото: Следком 54

В Новосибирске следователи начали проверку после смерти 45-летнего рабочего на стройке четвертого моста. Напомним, ЧП произошло во вторник, 1 февраля: мужчина разбирался насмерть, падая с 60-метровой высоты.

— По предварительным данным, мужчина сорвался с опоры строящегося моста в Центральном районе города Новосибирска, — сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас на месте трагедии работает следователь. Для выяснения причин произошедшего назначена судмедэкспертиза.

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