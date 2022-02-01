Оперштаб Новосибирской области обсудил новые ограничения из-за коронавируса

Новые антиковидные меры введут в Новосибирской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 1 февраля, в правительстве Новосибирской области обсудили введение новых мер против распространения коронавирусной инфекции. Об этом КП-Новосибирск сообщил Сергей Нешумов, глава департамента информационной политики администрации губернатора.

— Заседание оперативного штаба прошло, но официальных документов пока нет. Такие решения принимает правительство, его заседание пока не назначено, думаю, оно состоится на этой неделе, — уточнил Сергей Нешумов.

Пока неизвестно, что ждет новосибирцев. Вероятно, запреты коснутся очного формата работы и количества посетителей на культурных мероприятиях. Также возможен ввод ограничений на работу отдельных отраслей.

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