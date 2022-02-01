Номер единой регистратуры в Новосибирской области изменился с 1 февраля

Телефон единой регистратуры 122 Фото: Николай Александров

Во вторник, 1 февраля, номер единой регистратуры в Новосибирской области сменился с 124 на 122. Об этом сообщили на сайте Правительства Новосибирской области.

— Номер «124» исключили из процесса приема звонков в Единую регистратуру. Для последующих вызовов необходимо использовать номер «122», — уточняется в сообщении.

В Правительстве отмечают, что в последнее время из-за роста заболеваемости нагрузка на единую городскую регистратуру «124» выросла в два раза, поэтому было принято решение увеличить состав сотрудников. Сегодня общая мощность колл-центра составляет 100 операторов.

По номеру 122 и в телеграм-канале «Мое здоровье НСО» горожанам продолжает отвечать робот Николай, также записаться к врачу можно на Госуслугах и на сайте единой регистратуры.

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