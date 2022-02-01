В Новосибирском зоопарке сгорел домик для птиц с павлинами

Зоопарк лишился нескольких павлинов.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Несколько редких птиц погибли на пожаре в зимнем питомнике Новосибирского зоопарка ночью 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
— В Новосибирском зоопарке в здании зимнего питомника для птиц произошел пожар. Деревянная постройка была полностью уничтожена, в огне погибли 26 птиц, — уточнили в пресс-службе.
Сообщается, что пожар произошел из-за сбоя в работе электрообогревателя. Из персонала никто не пострадал.
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