В Новосибирске виновнику вони у аэропорта «Толмачево» прокуратура выписала штраф

На запах навоза пожаловались местные жители. Фото:Евгений Митрофанов

В Новосибирске прокуратура выписала штраф директору ООО «Толмачевское», чье предприятие стало виновником вони у аэропорта «Толмачево». Напомним, ранее общественники пытались разобраться с источником вони в аэропорту «Толмачево». Долгое время местные жители не могли понять причину неприятного запаха, а позже были обнаружены коровники на 25000 голов скота.

— Директору предприятия прокуратура внесла представление, фирмой сдана декларация о воздействии на окружающую среду, прекращена деятельность по переработке отходов, очищен земельный участок, приняты меры по недопущению нарушений впредь, — рассказала прокуратура Новосибирской области.

Виновнику природоохранная прокуратура выписала штраф на общую сумму 73 тысяч рублей и предупреждение.

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