Новосибирца отправили в колонию на 8 лет за попытку убийства беременной девушки

Новосибирца отправили в колонию на 8 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирца, который пытался зарезать свою беременную знакомую, отправили в колонию строгого режима на 8 лет и 1 месяц. Напомним, мужчина накинулся с ножом на беременную девушку и несколько раз воткнул в нее лезвие, а затем сбежал, подумав, что женщина все равно истечет кровью и умрет. Однако врачи помогли ей, и скончалась она по другой причине.

Позже, когда следователи предложили виновному ознакомиться с материалами дела, мужчина демонстративно разорвал бумаги в клочья. За это ему увеличили срок.

Информация об окончательном приговоре появилась во вторник, 1 февраля, на сайте Бердского городского суда.

— Сотникову В.И. назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщается на сайте суда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.