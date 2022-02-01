Новосибирский метрополитен рассказал о росте количества пассажиров в 2021 году

Число пассажиров выросла почти на треть Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Новосибирска чаще пользовались метрополитеном в 2021 году: пассажироперевозки выросли почти на треть по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил сайт новосибирского метро.

— Перевозка пассажиров Новосибирским метрополитеном в прошлом году по уточненным данным составила 75,27 миллиона человек — рассказали в новосибирском метрополитене.

Для сравнения: в 2020 году метро воспользовались 58,11 миллиона человек. Рост пассажироперевозки составил 29,5%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.