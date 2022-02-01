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Общество1 февраля 2022 5:51

Новосибирский метрополитен рассказал о росте количества пассажиров в 2021 году

Проехались в подземке более 75 миллионов человек
Мария ГРИГОРЯН
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Число пассажиров выросла почти на треть

Число пассажиров выросла почти на треть

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Новосибирска чаще пользовались метрополитеном в 2021 году: пассажироперевозки выросли почти на треть по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил сайт новосибирского метро.

— Перевозка пассажиров Новосибирским метрополитеном в прошлом году по уточненным данным составила 75,27 миллиона человек — рассказали в новосибирском метрополитене.

Для сравнения: в 2020 году метро воспользовались 58,11 миллиона человек. Рост пассажироперевозки составил 29,5%.

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