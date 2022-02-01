Перерасчет оплаты за отопление в Новосибирске 2022: кто будет платить больше

Сумма оплаты за отопление может измениться
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ресурсоснабжающие компании начали проводить перерасчет оплаты за отопление в Новосибирске 2022, из-за чего сумма оплаты за отопление может вырасти в 2 или даже в 3 раза. Об этом сообщают на сайте СГК.
— С января по март новосибирцы увидят «плюс» или «минус» в своих квитанциях за отопление. В домах без прибора учета перерасчет производиться не будет, — уточняется на сайте.
Каждый месяц люди платят определенную сумму за отопление, но в конце года ресурсоснабжающая организация сверяет данные — высчитывает разницу между тем, сколько начислили, и тем, сколько по факту потратили тепла. В результате сумма в платежке может либо увеличиться, либо снизиться.
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