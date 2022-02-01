Под Новосибирском в страшном ДТП погибли два человека

Легковушка оказалась полностью смята. Фото: "АСТ-54"

Утром во вторник, 1 февраля, под Новосибирском на автодороге Р-255 на границе Болотнинского и Мошковского районов на встречной полосе столкнулись «ВАЗ-2109» и фура «MAN». Об этом сообщили читатели группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» и поделились кадрами с места страшного ДТП.

— Фура ехал за другим грузовым автомобилем, который начал резко тормозить, пытаясь уйти от столкновения, «МАN» вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с «ВАЗом», — рассказал очевидец.

Свидетели ДТП сообщают о двух погибших — водителе и пассажире хэтчбека.

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