ВТБ финансирует строительство ЖК «Кольца» в Новосибирске

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Объем финансирования составил более 900 млн рублей.

Проект предусматривает строительство 10-этажного жилого дома ЖК «Кольца» в микрорайоне №3, расположенном в ближайшем пригороде Новосибирска – поселке Краснообск. Общая площадь объекта - 23,7 тыс. кв. метров, планируемый ввод в эксплуатацию – 3 квартал 2023 года.

Жилой комплекс «Кольца» будет состоять из двух кирпичных и пяти панельных домов разной этажности. На территории запланированы детские игровые площадки с зонированием по возрасту, наземные парковки, зеленые прогулочные аллеи. Ранее ВТБ профинансировал строительство еще трех жилых домов в этом комплексе общей площадью более 41 тыс. кв. метров на сумму 1,3 млрд рублей. Таким образом, предоставленный банком объем финансирования проекта ЖК «Кольца» на текущий момент составляет 2,2 млрд рублей.

- Проектное финансирование – надежный механизм кредитования жилищного строительства. Благодаря нашему сотрудничеству с ГК «Жилищная инициатива» около 800 семей смогут улучшить качество жизни, переедут в новое комфортное жилье. В рамках такого партнерства мы не только осуществляем своевременное финансирование объектов, но и обеспечиваем финансовую безопасность дольщиков, сохраняя средства на счетах эскроу до ввода объекта в эксплуатацию, - прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

- Жилой комплекс «Кольца» - один из флагманских проектов компании «Жилищная инициатива» в Новосибирской области. Мы ценим потенциал Краснообска, считаем данную локацию привлекательной для жизни. Проект предусматривает не только возведение современного, качественного жилья, но и комплексное благоустройство прилегающей территории, создание инфраструктуры для спорта и отдыха. Партнерство с банком ВТБ позволит реализовать строительство в срок на современном технологическом уровне, - заявил генеральный директор компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов.

Покупатели квартир в ЖК «Кольца» при оформлении кредита на приобретение жилья в банке ВТБ также могут воспользоваться действующими программами льготной ипотеки.