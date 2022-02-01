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Общество1 февраля 2022 3:29

Банк Уралсиб в Новосибирске провел урок финансовой грамотности для учеников бизнес-школы

29 января сотрудники Банк Уралсиб в Новосибирске провел урок финансовой грамотности для учеников Детской MBA School
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Начальник Управления продаж и клиентского обслуживания Новосибирского филиала Банка Уралсиб Корчагина Татьяна выступила перед ребятами, познакомила их с принципами разумного обращения с деньгами и безопасного финансового поведения, дала советы как правильно распоряжаться личными финансами, какие продукты и услуги банка могут помочь инвестированию и приумножению сбережений. Учащиеся задавали вопросы о том, какие новые инструменты сегодня предлагают банки, как пользоваться услугами банка онлайн, и с какого возраста можно стать клиентами банка.

- Для нас важно научить ребят ориентироваться в финансовом мире, правильно пользоваться банковскими продуктами и сервисами, планировать свой бюджет. Это поможет воспитать грамотных клиентов и партнеров для банков, - отметила Татьяна Корчагина.

Банк Уралсиб регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности в регионах: устраивает для школьников и студентов уроки финансовой грамотности, дни открытых дверей, деловые игры. Участники мероприятий получают начальные финансовые знания, у них формируется представление о работе современного банка и функционировании финансовой системы.