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Общество1 февраля 2022 3:27

В Новосибирске в 489 домах отключат свет, отопление и горячую воду 1 февраля 2022

Вечером системы жизнеобеспечения возобновят работу
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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В 500 домах Новосибирска отключат горячую воду, свет и тепло.

В 500 домах Новосибирска отключат горячую воду, свет и тепло.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 1 февраля, 489 домов в разных районах Новосибирска попадут под запланированные отключения. Эту информацию опубликовали на муниципальном городском портале.

Горячую воду перестанут подавать на весь день в 116 домах в Дзержинском, Железнодорожном, Заельцовском, Ленинском и Центральном районах.

Электричество отключат во время ремонта в 280 домах Заельцовского, Калининского, Кировского, Октябрьского и Советского районов.

Батареи не согреют теплом сегодня 93 дома в Дзержинском, Железнодорожном и Центральном районах.

Все отключения плановые и продлятся до вечера 1 февраля.

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