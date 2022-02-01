В Новосибирске полиция нашла 4 килограмма наркотиков под сиденьем машины курьера

Наркотики полиция нашла под сиденьем машины. Фото: МВД 54

В Новосибирске полиция задержала 27-летнего местного жителя за сбыт наркотиков. Мужчина прятал 4 килограмма «синтетики» под сиденьем машины.

— По результатам экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения — a-PVP — общей массой около 4 килограмм, — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленника отправили в СИЗО. Расследование продолжается.

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