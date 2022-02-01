В Новосибирске прорвало трубу на улице Ватутина

Столб пара поднимается над проезжей частью. Фото: Инцидент Новосибирск

Во вторник, 1 февраля, произошел порыв трубы на улице Ватутина. Об этом сообщили очевидцы ЧП в группе «Инцидент Новосибирск».

— На магистральной теплотрассе вдоль улицы Вертковская обнаружены сразу 4 дефекта. Начинаем ремонт на пересечении Вертковской и улиц Сибиряков-Гвардейцев, Телевизионная, Римского-Корсакова, — уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе СГК. Порыв на Ватутина тоже относится к проблемам этой теплотрассы.

Трубопровод изношен, ему уже 30 лет. Как объяснили в СГК, в последнее время эти дефекты находились на контроле специалистов, сотрудники ждали потепления, чтобы не отключать отопление в сильный мороз.

Из-за порыва трубы под отключение попадут 58 многоквартирных домов. Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала, что 1 февраля отключат электричество, горячую воду и отопление почти в 500 домах.

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