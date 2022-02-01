В Новосибирске мобильные операторы связи объявили о повышении цен на тарифы

Повышение тарифов начнется в февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске операторы мобильной связи объявили о повышении цен на существующие тарифы.

— С февраля 2022 года будет приведена к единообразию и скорректирована стоимость некоторых опций, — заявил оператор связи МТС.

Вот как прокомментировал ситуацию оператор Yota:

— Действительно, в прошлом году у части клиентов произошли изменения стоимости их пакета связи, ведь при ценообразовании мы всегда ориентируемся на целый ряд факторов: ставка НДС, включенная в любую цепочку поставки товаров и услуг, инфляция, курсовые колебания, рыночная ситуация. Насколько конкретно изменилась цена того или иного тарифа сказать сложно, ведь в 2021-м происходило не только повышение, но и снижение стоимости. К примеру, мы сокращали цены на мобильный интернет в продукте «Смартфон».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.