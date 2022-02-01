Депутаты поддержали инициативу использовать переработанные автопокрышки на покрытие спортплощадок в Новосибирске

Круглый стол оказался полезным для диалога. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

В Новосибирске прошел круглый стол о реализации нацпроекта «Экология»: его модератором стал председатель комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области по наказам избирателей Дмитрий Козловский.

Заместитель начальника управления - начальник отдела Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Николай Нечитайло во время обсуждения отметил:

- Главные проблемы – недостаток мощностей и зависимость от отдаленности и численности проживающих в населенных пунктах.Предложение: посмотреть, как мы можем у нас, в Новосибирской области, подойти к тому, чтобы формировать потребительский спрос на упаковку продукцию, товаров, которые имеют рентабельность с точки зрения их переработки и вовлечения в повторный оборот.

Николай Нечитайло обратил внимание на необходимость целенаправленной работы с теми предприятиями, которые профессионально занимаются сбором, переработкой (утилизацией) автомобильных шин. «Новосибирская область – один из немногих субъектов Сибирского федерального округа, имеющий несколько таких предприятий», – сказал он.

Подводя итоги обсуждения, депутат регионального парламента Дмитрий Козловский отметил:

- Это очень серьезная проблема. Мы должны к 2030 году выйти на показатели порядка 50 процентов перерабатываемого сырья в структуре собираемых ТКО. На сегодня перерабатывается всего лишь 5-7 процентов. А объем мусора растет ежегодно. Если ничего не делать, то завтра полигоны наши не смогут принять такое количество мусора».

Депутат отметил, что намечены конкретные предложения, которые мэрия и Правительство Новосибирской области должны будут проработать. «Нужно организовать работу предприятий, которые занимаются вторресурсом, чтобы они могли выдерживать конкуренцию с теми, которые используют первичное сырье. Нужно стимулировать развитие этих предприятий и помогать им реализовывать свою продукцию», - подчеркнул парламентарий.