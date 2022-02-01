Где уберут снег в Новосибирске 1 февраля 2022: список улиц

Снег вывезут с 10 улиц Новосибирска 1 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, где коммунальные службы уберут снег в Новосибирске 1 февраля 2022. Начнем с того, что на левом берегу, по данным мэрии, снег вывезут на улицах Ватутина и Забалуева. На правом берегу снегоуборочная техника проедет по Красному проспекту и улице Советской в Центральном районе, а также по улице Аэропорт в Заельцовском районе.

В Калининском районе снег будут чистить на улице Объединения, в Октябрьском — на улице Лазурной. В Первомайском районе уборка снега запланирована на улице 4-й Пятилетки, а в Советском районе — на проезде вдоль улицы Приморской, 35, а также на проспекте Академика Лаврентьева.

В связи с уборкой дорог в Новосибирске мэрия просит водителей не парковать свои автомобили на вышеуказанных улицах.

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