В Бердске установят светофор на перекрестке после жалоб горожан

Светофор будет установлен в ближайшее время
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Бердске местные жители были недовольны тем, что на пересечении улиц Первомайской и Водобачной нет светофора. Более 60 горожан обратились с жалобой в местную администрацию.
— Выезд с улицы Водобачной на Первомайскую действительно проблематичен, в связи с высоким трафиком. Я поручил поставить задачу по установке светофора, — заявил глава города Евгений Шестернин.
Замглавы города Владимир Захаров сообщил, что светофор будет установлен в 2024 году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но глава города подчеркнул, что не дожидаться начала реализации данной программы.
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