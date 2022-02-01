Пробки в Новосибирске на утро 1 февраля 2022 года: сложно проехать по улице Восход

Движение на Восходе осложнилось из-за аварии.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 1 февраля 2022 года сковали город: уровень заторов на дорогах составляет 6 баллов.
На левом берегу затруднено движение на улице Немировича-Данченко возле пересечения с Сибиряков-Гвардейцев. Пробки на Станционной и Большой улицах. Из-за аварии затор образовался на улице Широкой.
Привычные для новосибирцев пробки сковали площадь Труда, улицу Станиславского и Ватутина. Движение затруднено и на въезде на Октябрьский мост, и на Советском шоссе, на подъезде к Меге, а также на улицах Титова и Покрышкина возле площади Маркса.
На правом берегу из-за сломанного светофора водители встали в пробку на улице Восход. На пересечении Восхода с улицей Кирова произошла авария: там из-за троллейбуса затруднено движение. Пробка есть также на улице Большевистской.
На Кирова тоже образовались заторы, задевающие улицу Никитина и Бориса Богаткова.
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