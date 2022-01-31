Двое мужчин угоняли у новосибирцев машины во время их «покупки»

Машины сибиряки угоняли, прикинувшись покупателями. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Томске задержали двух мужчин, угонявших машины у новосибирцев. Они откликались на объявления о продаже авто в интернете, а во время осмотра машины угоняли ее прямо из-под носа у владельца.

— 23 января жительница Новосибирска заявила в полицию об угоне ее машины. Выяснилось, что женщина выставила в интернет объявление о продаже своего автомобиля «Тойота Камри». Через несколько дней появились потенциальные покупатели, которые предложили встретиться вечером у дома по улице Бориса Богаткова. Во время осмотра мужчины попросили у продавца ключи от машины, для того чтобы прокатиться. После чего, воспользовавшись ситуацией, завели автомобиль и уехали, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. — Аналогичное преступление было совершено 24 января у дома по улице Шамшурина. Заявитель сообщил о хищении автомобиля «Тойота Эстима», описав точно такую же схему угонщиков.

Позже новосибирским полицейским поступила информация от коллег из соседнего региона о том, что в Томске задержали двух мужчин, подозреваемых в подобного рода преступлениях. Задержанными оказались два жителя Томской области 29 лет и 31 года. Как выяснилось, они действительно оказались причастны и к угонам в Новосибирске.

Против сибиряков возбудили уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», сейчас они находятся под стражей. Угнанные у новосибирцев машины удалось найти и вернуть владельцам.

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