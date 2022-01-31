В Новосибирске мужчина померил новую обувь и ушел в ней, не заплатив

Зашел в магазин мужчина без рюкзака. Фото: кадр из видео

В Железнодорожном районе Новосибирска мужчина ушел из магазина, не заплатив за обувь и рюкзак. Инцидент случился днем в пятницу, 28 января.

— В магазине для рыбалки и туризма на улице Челюскинцев мужчина примерил новую обувь и, оставив старую, ушел, не расплатившись. По той же схеме он прихватил с собой и рюкзак, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Владельцы магазина пока что не обращались в полицию. Они надеются, что мужчина все-таки сам одумается и вернет вещи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.