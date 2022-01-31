В Новосибирске мужчина померил новую обувь и ушел в ней, не заплатив

Зашел в магазин мужчина без рюкзака. Фото: кадр из видео
В Железнодорожном районе Новосибирска мужчина ушел из магазина, не заплатив за обувь и рюкзак. Инцидент случился днем в пятницу, 28 января.
— В магазине для рыбалки и туризма на улице Челюскинцев мужчина примерил новую обувь и, оставив старую, ушел, не расплатившись. По той же схеме он прихватил с собой и рюкзак, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».
Владельцы магазина пока что не обращались в полицию. Они надеются, что мужчина все-таки сам одумается и вернет вещи.
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