Новосибирский юрист рассказала, как найти управу на шумных соседей

Прежде чем писать заявление в полицию, надо попробовать решить вопрос полюбовно. Фото: «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шумные соседи — актуальная проблема для многих жителей многоэтажек. Причем, далеко не со всеми людьми такие щепетильные вопросы, как создаваемый уровень шума, удается решить полюбовно. Часто такие распри между обитателями одной лестничной клетки превращаются в настоящую войну. Свою историю борьбы с подобной проблемой рассказал барнаульский фотограф Михаил Хаустов изданию «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

— Если соседи шумные, то нужно упорство, чтобы с ними бороться. Вызов полиции с написанием заявлений даже среди ночи, причем с первого звонка полиция не выезжает, и приходится звонить дежурному в мэрию. Далее идет суд и малый штраф в четырехзначной рублевой форме, если есть 3-5 заявлений. Если же соседи не утихомириваются, то повторная порция заявлений в полицию и на втором суде штраф будет уже в пяти-шестизначной рублевой форме. Причем взимать его могут с любого счета, даже пенсионного, — поделился Михаил.

Новосибирский юрист Инесса Рябинина, в свою очередь, напоминает, что согласно правилам в будние дни нельзя шуметь с 22:00 до 7:00, в выходные и праздничные дни — с 22:00 до 9:00. А вот в ночь с 31 декабря на 1 января шуметь можно до 03:00. Еще есть так называемый «тихий час» — с 13:00 до 14:00. Все строительные работы прекращаются после 20:00. Если же закон о тишине нарушается, то соседи имеют полное право вызвать полицию и виновных могут оштрафовать от 3 до 5 тысяч рублей.

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