В Новосибирске улицу Коммунистическую перекрыли из-за аварийного ремонта теплотрассы

В Новосибирске временно ограничат движение по одной из улиц в Железнодорожном районе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске временно ограничат движение по одной из улиц в Железнодорожном районе. Проезд будет перекрыт больше двух недель.
— С 29 января по 18 февраля закрыт проезд по улице Коммунистической в районе здания № 20, — сообщили в мэрии города.
Связаны такие ограничения с аварийным ремонтом теплотрассы. В муниципалитете водителей просят быть максимально внимательными и следовать дорожным знакам, установленным на данном участке.
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