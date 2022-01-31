Новосибирцы одобрили дизайн-проект благоустройства набережной в микрорайоне ОбьГЭС

Так видят набережную авторы проекта. Фото: дизайн-проект наборежной ОбьГЭС

В Новосибирске прошло обсуждение дизайн-проекта набережной в микрорайоне ОбьГЭС. Его одобрили, а также внесли несколько дополнительных предложений по благоустройству. Разработчики обещали их рассмотреть.

— Предусмотреть площадку для проведения мероприятий со стороны улице Ветлужской, указать в проекте охранную зону метеостанции и водоохранную зону, предусмотреть озеленение у детской площадки, установку арт-площадки, скамеек со спинкой и подлокотниками, контейнеров для раздельного сбора мусора, туалета около пляжа, трех кнопок вызова полиции, предусмотреть ремонт лестницы и организации дорожно-тропиночной сети у дома №26 по улице Новоморская, — сообщается в протоколе обсуждений.

Следующее совещание пройдет совместно с ветеранами. На нем будут обсуждать благоустройство мемориальной зоны.

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