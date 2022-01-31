Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство пешеходного перехода на Маркса

В длину туннель будет почти 27 метров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске будут строить подземный пешеходный переход, который соединит один из выходов в метро и строящийся торговый центр «Грани». Разрешение на строительство уже выдала мэрия города.

— Длинна тоннеля составит 26,67 метра, ширину — 6 метров, его пропускная способность составит 20 400 человек в час, — сообщается в документе, опубликованном на сайте муниципалитета.

Разрешение на строительство действует до 27 августа.

Напомним, что в мэрии Новосибирска решили вернуться к строительству пешеходного моста на разъезде Иня. О сроках строительства пока не сообщалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске решили вернуться к строительству пешеходного моста на разъезде Иня

Об этом сообщили в мэрии города (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.