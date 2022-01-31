Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство пешеходного перехода на Маркса

В длину туннель будет почти 27 метров.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске будут строить подземный пешеходный переход, который соединит один из выходов в метро и строящийся торговый центр «Грани». Разрешение на строительство уже выдала мэрия города.
— Длинна тоннеля составит 26,67 метра, ширину — 6 метров, его пропускная способность составит 20 400 человек в час, — сообщается в документе, опубликованном на сайте муниципалитета.
Разрешение на строительство действует до 27 августа.
Напомним, что в мэрии Новосибирска решили вернуться к строительству пешеходного моста на разъезде Иня. О сроках строительства пока не сообщалось.
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