Появилось видео как в Новосибирске внедорожник сбил двухлетнего мальчика на санках

Женщина убирает в салон детские санки. Фото: кадр из видео

В сети появилось видео ДТП, произошедшего на улице Выставочной в Новосибирске. Напомним, что 24 декабря там под колеса внедорожника попал двухлетний мальчик на санках. Случилась трагедия из-за того, что женщина за рулем машины отвлеклась, когда сдавала назад, и случайно наехала на малыша.

На кадрах видно как внедорожник сдает назад, и в следующую секунду, останавливается, будто завязнув в снегу. К нему подбегает девушка, а из машины выскакивает женщина-водитель. Еще через несколько секунд водитель убирает в салон санки, а потом уезжает с пострадавшим мальчиком и его мамой в больницу.

—Я была той, кто помогал маме вытащить ребенка из под машины, потом они на этой же машине умчали в скорую! Малыш был без сознания, когда мы его вытаскивали, — писали ранее очевидцы ДТП в группе gorsky_mkr в инстаграме.

К сожалению, ребенка спасти не удалось. Мальчик пробыл в больнице почти две недели и скончался 9 января.

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