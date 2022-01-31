В ГК «ВИС» прокомментировали пожар на стройке четвертого моста в Новосибирске

Возгорание удалось потушить своими силами. Фото: Кадр из видео

В группе компаний «ВИС», занимающейся строительством четвертого моста в Новосибирске, прокомментировали случившееся там ЧП. Напомним, в ночь на понедельник, 31 января, там произошел пожар на пилоне моста на левом берегу.

— Возникшее во время производства работ возгорание на пилоне будущего моста через Обь было устранено силами строителей в течение 20 минут до приезда специальных служб, — сообщили в компании.

К счастью, в результате произошедшего никто из людей не пострадал и материального ущерба тоже не было нанесено.

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Рабочих, оказавшихся в эпицентре возгорания, вытаскивали краном при помощи корзины (подробнее).

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