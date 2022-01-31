Минздрав рекомендовал поликлиникам отменить осмотры и перенести плановые приемы

В Новосибирской области минздрав порекомендовал поликлиникам перенести плановую помощь. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области минздрав порекомендовал поликлиникам перенести плановую помощь, профосмотры и диспансеризацию на период после 1 марта. Такое решение связано с эпидемиологической ситуацией с коронавирусом в регионе.

— В связи с возросшим количеством обращений в амбулаторно-поликлинические отделения пациентов с симптомами ОРВИ решение о порядке и объеме оказания плановой медицинской помощи в этот период принимают главные врачи медорганизаций самостоятельно с учетом эпидемической ситуации на прикрепленной территории, — сообщили в приказе минздрава.

При этом, ограничения не будут касаться плановой помощи онкобольным, а также вакцинации. Продолжат оказывать также экстренную помощь.

Напомним, сегодня в Новосибирской области установился новый анти-рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки. По данным на утро 31 января, ковидом заболели за сутки 634 человека. Всего в регионе с момента начала пандемии было зарегистрировано 103 868 случаев заболевания.

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Об этом сообщает оперативный штаб (подробнее).

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