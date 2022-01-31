Президиум РАН выступил против включения трех институтов в состав НГУ

По вопросу объединения в Минобрнауки России отправили письмо.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Президиум РАН выступил против присоединения к Новосибирскому государственному университету трех институтов СО РАН, объединение которых должно было послужить развитию Академгородка и Сибирского отделения РАН, как будущего центра супервычислительной мощности. Однако председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон ответил критикам о необходимости этих изменений.
— Если не будет слияния ресурсов и компетенций в проекте СКЦ «Лаврентьев» на базе НГУ, то у Академгородка как исследовательского центра не будет будущего. Потому что современная наука не просто продуцирует новые знания, но и транслирует их в виде огромных информационных потоков, без обработки которых просто захлебнется. Идея объединения трех вычислительных организаций под эгидой НГУ — для кого-то неожиданная, но своевременная. Другого пути просто нет, — сообщил Валентин Пармон изданию «Наука в Сибири».
Несмотря на перспективы, президиум амбициозную идею не поддержали и направили письмо в Минобрнауки России.
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